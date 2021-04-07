Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Наполи»

Изначально встреча должна была пройти 4 октября в Турине, но "Наполи" не прибыл на игру, сославшись на решение местных властей из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В итоге "Наполи" было засчитано техническое поражение, также с клуба было снято еще одно очко. Две апелляции неаполитанского клуба были отвергнуты, дело дошло до специальной спортивной панели Олимпийского комитета Италии, которая приняла решение о необходимости переноса матча и отмены снятия одного очка с клуба. Матч был перенесен на 17 марта, но позже игру перенесли на 7 апреля без указанных причин.