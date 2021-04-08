Самый дорогой футболист мира собрался в «Реал»

7 апреля Мбаппе отметился дублем в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Парижане выиграли со счетом 3:2 в первой встрече. На счету Мбаппе восемь голов в восьми матчах турнира.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро. Он выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он дважды становился чемпионом страны. В 2018 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.