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Самый дорогой футболист мира собрался в «Реал»

Lenta.ruиещё 4
12 часов назад
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Cuatro.
Самый дорогой футболист мира собрался в «Реал»
Фото: ReutersReuters
22-летний форвард отверг предложение парижан и на намерен продлевать соглашение с командой. Мбаппе собрался в мадридский «Реал» и рассчитывает сменить клубную прописку уже летом 2021 года. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022-го.
7 апреля Мбаппе отметился дублем в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Парижане выиграли со счетом 3:2 в первой встрече. На счету Мбаппе восемь голов в восьми матчах турнира.
2 апреля сообщалось о готовности «Реала» приобрести Мбаппе, который считается самым дорогим футболистом мира на данный момент. Ради покупки форварда «сливочные» готовы расстаться с целой группой игроков.
Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро. Он выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он дважды становился чемпионом страны. В 2018 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Футбол,Реал,
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