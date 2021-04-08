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«Спартак» оштрафован за поведение болельщиков в матче с «Ростовом»

Чемпионат.com
2 часа назад
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к «Ростову» и «Спартаку» по итогам матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.
«Спартак» оштрафован за поведение болельщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У «Спартака» было использовано шесть предметов пиротехники и восемь ракетниц. Две ракетницы упали на футбольное поле. Было скандирование у одного и другого клуба. И ещё спартаковские болельщики находились на ограждении сектора.
За скандирование «Ростов» оштрафован на 70 тыс. рублей. «Спартак» за скандирование оштрафован на 100 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехнических изделий на стадионе «Спартак» оштрафован на 260 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, которые сидели на ограждениях по 117-й статье «Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
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