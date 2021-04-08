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ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России

Свободная прессаиещё 12
1 час назад
В матче ¼ финала Кубка России московский ЦСКА на выезде одержал волевую победу над тульским «Арсеналом». «Армейцы» переиграли «оружейников» со счётом 2:1 и пробились в полуфинал турнира.
ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Счёт в матче открыл «Арсенал»: на 33-й минуте после подачи с углового отличился Евгений Луценко. Отыграться «красно-синие» смогли в самом начале второго тайма усилиями Вадима Карпова.
В середине второго тайма арбитр удалил с поля форварда «Арсенала» Луценко. Футболисты ЦСКА воспользовались численным преимуществом и на 86-й минуте благодаря Марио Фернандесу забили победный гол.
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