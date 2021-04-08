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Бывший футболист «Арсенала» захотел сняться в порно в России

Lenta.ru
1 час назад
Бывший игрок лондонского «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг признался, что хотел бы сняться в кино для взрослых. Об этом он сообщил в интервью с Sport24.
Экс-футболист «Арсенала» захотел сняться в порно в РФ
Фото: ТАССТАСС
29-летний ганец заявил, что хотел бы вернуться в Россию и сняться в порно с «татарскими девушками». В беседе с журналистом отечественного издания он также признался, что уже получал подобные предложения.
Последний клуб Фримпонга — кипрский «Эрмис». Он выступал за команду с 2017 по 2018 год и провел 12 матчей. Он завершил карьеру в 27 лет.
С 2014 по 2017 год он выступал в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Фримпонг представлял «Уфу» и «Арсенал». Еще в 2015 году ганец говорил о желании сниматься в порно.
Фримпонг — воспитанник лондонского «Арсенала». На его счету шесть матчей в составе канониров. Будучи игроком Арсенала Фримпонг отправлялся в аренду в «Вулверхэмптон Уондерерс», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм».
Футбол,Эммануэль Фримпонг,
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