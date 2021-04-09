«Оторвём уши!» Игроки набросились на тренеров ЦСКА

«Я не могу назначить рассмотрение дела на комитете по этике РФС сам, есть регламент. Но если люди во всеуслышание говорят, что проломят голову, думаю, руководство РФС обратится в комитет по этике. Утверждать это не могу, но допускаю. Это переходит рамки приличия: это уже не про футбол, а совсем другая тема», – заявил Созин.
«Если эпизод действительно имел место, – заявил Пацев «Чемпионату», – то возможны и спортивные санкции, по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося. За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет».