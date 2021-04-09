Неймар может вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар приостановил переговоры с клубом о продлении контракта, информирует Mundo Deportivo. По информации источника, 29-летний бразилец может вернуться в «Барселону», которая не против приобрести форварда этим летом.

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Контракт Неймара истекает в 2022 году. Поэтому предстоящее трансферное окно — последний шанс для «ПСЖ» получить деньги за футболиста, иначе он уйдет как свободный агент.

Напомним, что Неймар ранее не раз говорил о желании вернуться в «Барселону». Однако в последнее время подобные разговоры прекратились.

8 апреля сообщалось, что в ближайшее время Неймар подпишет новый контракт с «ПСЖ», а еще месяц назад футболист якобы достиг устной договоренности с руководством по условиям нового соглашения, которое будет действовать до 2026 года.

В текущем сезоне Неймар провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.