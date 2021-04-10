Стартует 25-й тур чемпионата России по футболу

25-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. Игры большинства лидеров чемпионата состоятся в воскресенье, а московский ЦСКА проведет свою встречу 12 апреля.

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В этот день в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин . Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Все игры 25-го тура чемпионата России будут посвящены Дню космонавтики. Перед каждым матчем состоится церемония в память о подвиге Гагарина. Встречи будут начинаться с реплики "Поехали!".

В субботних матчах "Химки" примут "Тамбов", "Ростов" сыграет с "Рубином", а "Уфа" - с "Ахматом". "Уфа" после 24 матчей занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. После поражения в прошлом туре от "Динамо" (0:4) пост главного тренера уфимцев покинул Рашид Рахимов

"Уфа" и "Ахмат" после этого в Грозном провели матч 1/4 финала Кубка России, в котором хозяева одержали победу со счетом 1:0. Исполняющим обязанности главного тренера гостей в той игре был Николай Сафрониди . В пятницу клуб объявил о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова.

В центральном матче тура в воскресенье на "РЖД-Арене" сойдутся "Локомотив" и "Спартак". Обе московские команды отлично выглядят в последних встречах. Красно-белые одержали четыре победы подряд в чемпионате, а железнодорожники после зимней паузы и вовсе выиграли все семь официальных матчей - пять в чемпионате и два в Кубке России.

Победная серия позволила команде Марко Николича подняться на третье место в турнирной таблице. "Локомотив" отстает от занимающего второе место "Спартака" на четыре очка. Сами красно-белые имеют такое же отставание от лидирующего "Зенита" . "Спартак" на неделе не проводил кубковой встречи, а железнодорожники сумели пробиться в полуфинал турнира, благодаря дублю Федора Смолова одержав выездную победу над "Сочи".

"Спартак" в последних четырех встречах забил 16 мячей, а "Локомотив" пропустил всего один гол. У красно-белых семь раз в четырех встречах отличился нападающий Александр Соболев . Всего в активе 24-летнего форварда 12 мячей и три голевые передачи в 17 играх текущего сезона РПЛ.

"Локомотив" не может обыграть "Спартак" в чемпионате на протяжении шести встреч (три ничьи, три поражения). Последнюю победу железнодорожники одержали в 2017 году, когда победили на выезде со счетом 4:3. На своем стадионе красно-зеленые последний раз праздновали успех в матче со "Спартаком" 30 ноября 2014 года со счетом 1:0. В матче первого круга текущего сезона "Спартак" одержал волевую победу со счетом 2:1.

Из-за дисквалификации в составе "Локомотива" на поле не сможет выйти защитник Мацей Рыбус, а из-за травмы игру пропустит бывший нападающий красно-белых Зе Луиш . У "Спартака" по состоянию здоровья не сыграет защитник Самюэль Жиго. Под вопросом участие в игре полузащитника Алекса Крала и форварда Эсекьеля Понсе.

"Сочи" постарается впервые обыграть "Зенит"

Петербургский "Зенит" в воскресенье на выезде сыграет с "Сочи", который ни разу не обыгрывал клуб из Санкт-Петербурга в матчах премьер-лиги, потерпев три поражения. В составе сочинской команды выступают сразу девять футболистов, которые в разные годы защищали цвета "Зенита".

"Сочи" потерпел поражение в прошлом туре чемпионата от "Рубина" (0:1) и вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале "Локомотиву" (1:3). В обоих встречах на скамейке команды отсутствовал главный тренер Владимир Федотов , заболевший ангиной. Под вопросом его присутствие и в предстоящей игре. Из-за травм у "Сочи" не сыграют основной вратарь Сослан Джанаев и полузащитник Ивелин Попов

Также в воскресенье московское "Динамо" примет "Урал". Бело-голубые вылетели из Кубка России, проиграв лидеру Олимп - Футбольной национальной лиги "Крыльям Советов" (0:2). Однако в чемпионате команда Сандро Шварца продолжает борьбу за попадание в еврокубки и занимает пятое место в таблице с 42 очками. "Урал" почти обеспечил себе сохранение места в премьер-лиге на следующий сезон, располагаясь на 12-й строчке и опережая идущий 13-м "Ротор" на 11 очков.