Стартует 25-й тур чемпионата России по футболу

25-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. Игры большинства лидеров чемпионата состоятся в воскресенье, а московский ЦСКА
проведет свою встречу 12 апреля.
В этот день в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин
. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
Все игры 25-го тура чемпионата России будут посвящены Дню космонавтики. Перед каждым матчем состоится церемония в память о подвиге Гагарина. Встречи будут начинаться с реплики "Поехали!".
В субботних матчах "Химки" примут "Тамбов", "Ростов" сыграет с "Рубином", а "Уфа" - с "Ахматом". "Уфа" после 24 матчей занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. После поражения в прошлом туре от "Динамо"
(0:4) пост главного тренера уфимцев покинул Рашид Рахимов
.
"Уфа" и "Ахмат" после этого в Грозном провели матч 1/4 финала Кубка России, в котором хозяева одержали победу со счетом 1:0. Исполняющим обязанности главного тренера гостей в той игре был Николай Сафрониди
. В пятницу клуб объявил о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова.
В центральном матче тура в воскресенье на "РЖД-Арене" сойдутся "Локомотив" и "Спартак". Обе московские команды отлично выглядят в последних встречах. Красно-белые одержали четыре победы подряд в чемпионате, а железнодорожники после зимней паузы и вовсе выиграли все семь официальных матчей - пять в чемпионате и два в Кубке России.
Победная серия позволила команде Марко Николича
подняться на третье место в турнирной таблице. "Локомотив" отстает от занимающего второе место "Спартака" на четыре очка. Сами красно-белые имеют такое же отставание от лидирующего "Зенита"
. "Спартак" на неделе не проводил кубковой встречи, а железнодорожники сумели пробиться в полуфинал турнира, благодаря дублю Федора Смолова
одержав выездную победу над "Сочи".
"Спартак" в последних четырех встречах забил 16 мячей, а "Локомотив" пропустил всего один гол. У красно-белых семь раз в четырех встречах отличился нападающий Александр Соболев
. Всего в активе 24-летнего форварда 12 мячей и три голевые передачи в 17 играх текущего сезона РПЛ.
"Локомотив" не может обыграть "Спартак" в чемпионате на протяжении шести встреч (три ничьи, три поражения). Последнюю победу железнодорожники одержали в 2017 году, когда победили на выезде со счетом 4:3. На своем стадионе красно-зеленые последний раз праздновали успех в матче со "Спартаком" 30 ноября 2014 года со счетом 1:0. В матче первого круга текущего сезона "Спартак" одержал волевую победу со счетом 2:1.
Из-за дисквалификации в составе "Локомотива" на поле не сможет выйти защитник Мацей Рыбус, а из-за травмы игру пропустит бывший нападающий красно-белых Зе Луиш
. У "Спартака" по состоянию здоровья не сыграет защитник Самюэль Жиго. Под вопросом участие в игре полузащитника Алекса Крала
и форварда Эсекьеля Понсе.
"Сочи" постарается впервые обыграть "Зенит"
Петербургский "Зенит" в воскресенье на выезде сыграет с "Сочи", который ни разу не обыгрывал клуб из Санкт-Петербурга в матчах премьер-лиги, потерпев три поражения. В составе сочинской команды выступают сразу девять футболистов, которые в разные годы защищали цвета "Зенита".
"Сочи" потерпел поражение в прошлом туре чемпионата от "Рубина" (0:1) и вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале "Локомотиву" (1:3). В обоих встречах на скамейке команды отсутствовал главный тренер Владимир Федотов
, заболевший ангиной. Под вопросом его присутствие и в предстоящей игре. Из-за травм у "Сочи" не сыграют основной вратарь Сослан Джанаев
и полузащитник Ивелин Попов
.
Также в воскресенье московское "Динамо" примет "Урал". Бело-голубые вылетели из Кубка России, проиграв лидеру Олимп - Футбольной национальной лиги "Крыльям Советов"
(0:2). Однако в чемпионате команда Сандро Шварца
продолжает борьбу за попадание в еврокубки и занимает пятое место в таблице с 42 очками. "Урал" почти обеспечил себе сохранение места в премьер-лиге на следующий сезон, располагаясь на 12-й строчке и опережая идущий 13-м "Ротор" на 11 очков.
"Краснодар" проведет первый матч под руководством Виктора Гончаренко
, сменившего Мурада Мусаева
, который подал в отставку после разгрома от грозненского "Ахмата" в прошлом туре (0:5). В 2021 году "Краснодар" одержал одну победу в восьми матчах, вылетев из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России. Клуб с 34 очками после 24 игр занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Дебютировать в "Краснодаре" Гончаренко предстоит выездным матчем против тульского "Арсенала", который занимает 14-е место и ведет отчаянную борьбу за выживание.