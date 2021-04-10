Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

«Ливерпуль» вырвал победу у середняка матча АПЛ

Lenta.ruиещё 2
32 минуты назад
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Ливерпуль» вырвал победу у середняка матча АПЛ
Фото: LAURENCE GRIFFITHS / ReutersLAURENCE GRIFFITHS / Reuters
Встреча прошла в субботу, 10 апреля, и завершилась со счетом 2:1. На гол Олли Уоткинса хозяева ответили точными ударами Мохаммеда Салаха и Трента Александра-Арнольда.
«Ливерпуль» набрал 52 очка и вышел на четвертое место в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 44 очка и находится на десятой позиции.
«Ливерпуль» в следующем туре 19 апреля на выезде сыграет с «Лидсом». «Астон Вилла» двумя днями позже дома примет «Манчестер Сити».
Футбол,Олли Уоткинс,Мохаммед Салах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители