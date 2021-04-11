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Наставник "Барселоны" раскритиковал судейство в матче против "Реала"

Газета.Ruиещё 9
1 час назад
Наставник "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал судейство в матче чемпионата Испании против мадридского "Реала".
Куман раскритиковал судейство в матче против "Реала"
Фото: ReutersReuters
"Я прошу судью принимать верные решения. Он не назначил явный пенальти. Я не знаю, зачем тогда VAR в Испании. Есть судьи, ассистенты, VAR. Я до сих пор не понимаю, как тут все работает", - передает слова Кумана AD.
"Сливочные" одержали победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка. У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса. На 90-й минуте "сливочные" остались вдесятером - за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.
После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским "Атлетико", у которого есть игра в запасе. "Сине-гранатовые" опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко. Ранее "Реал" обыграл "Барселону" в матче 30-го тура чемпионата Испании.
Футбол,Карим Бензема,Тони Кроос,Рональд Куман,Зинедин Зидан,Реал,
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