ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ и "Бавария" встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда "Бавария" одержала победу со счетом 1:0 и стала победителем турнира.

В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния между английским "Манчестер Сити" и германской "Боруссией" из Дортмунда. Их ответный матч пройдет в среду, первая встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Первые матчи полуфинала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.