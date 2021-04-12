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"Спартак" обратился в ЭСК по поводу судейства в матче с "Локомотивом"

Газета.Ruиещё 12
2 часа назад
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о том, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
"Спартак" пожаловался в ЭСК на судейство
Фото: Газета.ruГазета.ru
«Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям Судьи Левникова и видеоассистента Иванова. Обращение касается трех эпизодов: возможный фол на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» на 44-й минуте, а также вопрос о причинах не назначения 11-метровых ударов после возможного контакта мяча с рукой игроков красно-зеленых в своей штрафной на 52-й и 87-й минутах», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».
После матча главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско критиковал судейство.
«Вы не видели ни одного решения VAR в пользу нас? Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как надо. Вы видели пример в еврокубках, как это должно работать», — сказал немецкий специалист.
Крайне недоволен был и владелец «Спартака» Леонид Федун, категорически и лаконично высказавшийся перед журналистами по окончании встречи:
«Почему проиграли? Вы лучше спросите, почему пенальти не поставили», — заявил Федун.
После поражения от «Локомотива» отрыв «Зенита» над «Спартаком» вырос до семи очков, в то время как «железнодорожники» приблизились к расно-белым на расстояние одного очка.
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