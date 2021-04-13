«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче со «Спартаком»

По словам Фетисова, перед началом матча в рамках 25-го тура чемпионата России, закончившегося победой «Локомотива», Сухин выходил из судейской комнаты.

Представитель «Спартака» также отметил, что клуб требует рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника «Локомотива» «как неправомерного воздействия на официальных лиц матча», и привлечь его к ответственности.