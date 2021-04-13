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«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче со «Спартаком»

Алиса Селезнёва
3 часа назад
Московский «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с требованием разобраться с присутствием начальника «Локомотива» Станислава Сухинова в судейской комнате до начала матча. Об этом РИА Новости заявил глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче со «Спартаком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Фетисова, перед началом матча в рамках 25-го тура чемпионата России, закончившегося победой «Локомотива», Сухин выходил из судейской комнаты.
«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча», - пояснил он.
Представитель «Спартака» также отметил, что клуб требует рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника «Локомотива» «как неправомерного воздействия на официальных лиц матча», и привлечь его к ответственности.
В случае признания действий Сухины неправомерными санкции могут применить как к нему самому (штраф до 500 тыс. руб. и отстранение от футбольной деятельности), так и к «Локомотиву» (от штрафа до технического поражения), отмечает «РБК».
«Рамблер» писал, что ранее представители футбольного клуба «Спартак» в своём англоязычным Twitter пошутили про решение Роскомнадзора замедлить работу соцсети. Они сравнили ситуацию с футбольным матчем против «Краснодара», который выиграли со счетом 6:1.
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