«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче со «Спартаком»

По словам Фетисова, перед началом матча в рамках 25-го тура чемпионата России, закончившегося победой «Локомотива», Сухин выходил из судейской комнаты.
«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча», - пояснил он.
Представитель «Спартака» также отметил, что клуб требует рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника «Локомотива» «как неправомерного воздействия на официальных лиц матча», и привлечь его к ответственности.
В случае признания действий Сухины неправомерными санкции могут применить как к нему самому (штраф до 500 тыс. руб. и отстранение от футбольной деятельности), так и к «Локомотиву» (от штрафа до технического поражения), отмечает «РБК».
«Рамблер» писал, что ранее представители футбольного клуба «Спартак» в своём англоязычным Twitter пошутили про решение Роскомнадзора замедлить работу соцсети. Они сравнили ситуацию с футбольным матчем против «Краснодара», который выиграли со счетом 6:1.