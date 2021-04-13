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Скончался главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

RT на русскомиещё 3
3 часа назад
Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили скончался утром 13 апреля на 67-м году жизни.
Скончался главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили
Фото: © fcdynamo.ru© fcdynamo.ru
Об этом сообщил журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо» он также работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью в матче РПЛ с «Уралом».
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