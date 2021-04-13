Черчесов: смерть Ярдошвили огромная потеря для футбола

От лица национальной команды наставник сборной России выразил соболезнования семье и близким Ярдошвили. Ярдошвили — заслуженный врач России. Он входил в медицинский совет Российского футбольного союза
(РФС). Специалист работал с бело-голубыми с 1982 по 1988 год, а в 2016-м он стал главным врачом "Динамо". До этого специалист возглавлял медицинскую службу московских клубов "Локомотив"
(1992-2012) и ЦСКА
(2012-2015), а с 1998 по 2012 год входил в медицинский штаб в сборной России. Также врач работал в ватерпольном "Динамо" на протяжении двух лет.