Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес
может сменить клуб в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает As.
По информации источника, в данный момент испанец не может договориться со "сливочными" о новом контракте, из-за чего повысилась вероятность его ухода этим летом.
Клуб предлагает футболисту трехлетний контракт с заработной платой более 3 млн, что на 10% меньше его текущего оклада.
Основными претендентами на хавбека считаются "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария", которые сегодня вечером сойдутся в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Васкес провел 24 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.
В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана
идут на первой строчке, имея в своем активе 66 очков.