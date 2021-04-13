Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес может сменить клуб в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает As.

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По информации источника, в данный момент испанец не может договориться со "сливочными" о новом контракте, из-за чего повысилась вероятность его ухода этим летом.

Клуб предлагает футболисту трехлетний контракт с заработной платой более 3 млн, что на 10% меньше его текущего оклада.

Основными претендентами на хавбека считаются "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария", которые сегодня вечером сойдутся в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Васкес провел 24 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.