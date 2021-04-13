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Лукас Васкес может сменить клуб в предстоящее трансферное окно

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес может сменить клуб в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает As.
Лукас Васкес может сменить клуб
Фото: ReutersReuters
По информации источника, в данный момент испанец не может договориться со "сливочными" о новом контракте, из-за чего повысилась вероятность его ухода этим летом.
Клуб предлагает футболисту трехлетний контракт с заработной платой более 3 млн, что на 10% меньше его текущего оклада.
Основными претендентами на хавбека считаются "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария", которые сегодня вечером сойдутся в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Васкес провел 24 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.
В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана идут на первой строчке, имея в своем активе 66 очков.
Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться футболистами.
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