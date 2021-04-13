Гильерме наказан: новый скандал в РПЛ

Как один скандал перерос в другой.

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КДК оперативно рассмотрел скандалы матча «Локомотив» «Спартак» : главные вопросы были, накажут ли Гильерме за провокации болельщиков красно-белых и фанатов за оскорбительную песню.

Гильерме

Вратарь «Локомотива», по сообщениям «Спартака», после матча провоцировал фанатскую трибуну «Спартака» своими действиями: жестом «бла-бла», жестом с бутылкой, которую он бросил с размаху на поле. Один из фанатов сказал, что песня последовала как раз после этой «провокации», и то она была децентрализованной.

Как итог: Гилю признали виновным, дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Мы выяснили, что, когда Гильерме бежал в сторону болельщиков из центрального круга, он сделал жест, – объяснил решение КДК Григорьянц. – На заседании он сказал, что оскорбления в его адрес были с самого начала матча. Сложно определить, кто первый начал. На радостях у него получился жест, а после оскорблений был жест с бутылкой.

Мы спросили, почему он не обратился к судье. У нас есть документы FIFA, что, если игрок слышит дискриминационные оскорбления, он имеет право обратиться к судье, который подходит к делегату и говорит об этом, чтобы это занесли в рапорт. После второго предупреждения от делегата команды покидают поле и уходят в раздевалку. Понятно, что обидно, но нужно было обращаться к судье. Грамотное решение. Всё по соответствии с конвенцией. Мне кажется, что Гильерме не знал об этом. Гильерме не извинялся за своё поведение, два матча апелляции не подлежат. Ему грозило от двух до четырёх матчей, но он не рецидивист, и мы учли провокации болельщиков, поэтому наказание минимальное».

Фанаты

Делегат матча зафиксровал, что фанаты «Спартака» неоднократно оскорбляли Гильерме, распевая песню. Подобное происходит далеко не в первый раз – с 2017 года мы насчитали минимум четыре подобных случая, за которые клуб уже получал реальные наказания в виде закрытия трибуны.

В этот раз «Спартак» получил условное наказание и штраф: «Мы посмотрели и установили, что были скандирования, связанные с расовой принадлежностью, – сказал Григорьянц. – Это не первый случай, эта история продолжается уже около четырёх лет. Тут был гостевой матч, поэтому за оскорбление зрителями по принадлежности к расе «Спартак» оштрафован на 500 тысяч рублей и на один матч без зрителей условно. Установить испытательный срок до конца сезона-2020/2021». Ещё раз: условно за рецидив. Учитывая, что «Спартак» уже наказывали условным закрытием трибуны за гостевой матч в марте 2018-го. Вопрос к КДК РФС: как можно дважды дать условное наказание? Тем более, что за нарушения в домашних матчах «Спартак» уже получал реальное закрытие трибуны.

Оказывается, четыре года назад РПЛ приняла поправку, согласно которой КДК не может наказывать закрытием трибун за нарушения болельщиков на гостевых матчах. Если на следующем выезде фанаты «Спартака» повторят подобное, то наказание всё равно будет условным. За расистские выкрики же на домашнем матче накажут закрытием трибуны.

Сухина

Выход Сухины из судейской попал на камеру оператора «Спартака», а потом – в послематчевый репортаж клуба. Там ясно, что начальника команды «Локо» явно ждали: вот табличка на двери, а вот следующий кадр, как он оттуда выходит. Уйти незамеченным, что по разговорам раньше удавалось довольно часто, не вышло. Решение по этому эпизоду перенесли на пятницу: заявление от «Спартака» пришло поздно, из-за чего КДК не смог своевременно уведомить Сухину, а его присутствие на заседании обязательно. «Мы направили вопрос в департамент судейства, чтобы все судьи и лица, обслуживающие матч, предоставили дополнительные рапорты по его присутствию в судейской комнате, – заявил Григорьянц. – Также мы обратились к клубам по предоставлению дополнительных видео и записей с камер. В связи с этим по согласованию с клубами мы перенесли заседание на пятницу 12:00».

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