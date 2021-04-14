Флик примет предложение возглавить сборную Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, скорее всего, возглавит сборную Германии, сообщил бывший игрок клуба Лотар Маттеус.
«Это была последняя игра Лиги чемпионов для Ханси Флика в качестве тренера «Баварии». Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом», – сказал Маттеус в эфире Sky Germany.
Флик возглавил клуб из Мюнхена в 2019 году. В «Баварии» он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.
С августа 2006 по июль 2014 года Флик был ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который оставит свой пост после Евро-2020.
Вчера «Бавария» вылетела от «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:3).