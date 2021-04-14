Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

«Флик примет предложение возглавить сборную Германии». Маттеус о тренере «Баварии»

Sports.ruиещё 8
1 час назад
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, скорее всего, возглавит сборную Германии, сообщил бывший игрок клуба Лотар Маттеус.
Флик примет предложение возглавить сборную Германии
Фото: ReutersReuters
«Это была последняя игра Лиги чемпионов для Ханси Флика в качестве тренера «Баварии». Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом», – сказал Маттеус в эфире Sky Germany.
Флик возглавил клуб из Мюнхена в 2019 году. В «Баварии» он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.
С августа 2006 по июль 2014 года Флик был ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который оставит свой пост после Евро-2020.
Вчера «Бавария» вылетела от «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:3).
Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители