Экс-президент "Спартака" резко раскритиковал красно-белых

Экс-президент московского "Спартака"Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации вокруг матча команды против столичного "Локомотива", передает Sport24. Напомним, красно-белые опубликовали в Instagram видео, на котором видно, что начальник "железнодорожников" Станислав Сухина выходит из судейской комнаты, что строго запрещено регламентом.
Фото: газета.ругазета.ру
"Спартак" обратился по этому поводу в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Позже стало известно, что начальник "Спартака" Василий Козловцев также побывал в судейской.
"Кажется, у "Спартака" иногда биполярное расстройство. Они все, что идет им на пользу, не замечают. Как только что-то придает им дискомфорт по части судейства, они кричат будто остался последний день жизни", - сказал Червиченко.
В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уфой". Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Ранее в "Спартаке" объяснили появление Козловцева в судейской "РЖД Арены".