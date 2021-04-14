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Экс-президент "Спартака" резко раскритиковал красно-белых

Газета.Ru
2 часа назад
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации вокруг матча команды против столичного "Локомотива", передает Sport24. Напомним, красно-белые опубликовали в Instagram видео, на котором видно, что начальник "железнодорожников" Станислав Сухина выходит из судейской комнаты, что строго запрещено регламентом.
Экс-президент "Спартака" резко раскритиковал красно-белых
Фото: газета.ругазета.ру
"Спартак" обратился по этому поводу в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Позже стало известно, что начальник "Спартака" Василий Козловцев также побывал в судейской.
"Кажется, у "Спартака" иногда биполярное расстройство. Они все, что идет им на пользу, не замечают. Как только что-то придает им дискомфорт по части судейства, они кричат будто остался последний день жизни", - сказал Червиченко.
В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уфой". Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Ранее в "Спартаке" объяснили появление Козловцева в судейской "РЖД Арены".
Футбол,Андрей Червиченко,Локомотив,РФС,Спартак,
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