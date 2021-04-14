Экс-президент "Спартака" резко раскритиковал красно-белых

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уфой". Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Ранее в "Спартаке" объяснили появление Козловцева в судейской "РЖД Арены".