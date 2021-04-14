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УЕФА может изменить правило выездного гола

Газета.Ruиещё 4
12 часов назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить правило выездного гола на следующий сезон, сообщает The Sun.
УЕФА изменит правило выездного гола
Фото: ReutersReuters
По информации британского издания, мячи, забитые на выезде, будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущества выездного гола.
Отмечается, что возможную реформу поддержали ведущие клубы Европы. При этом предложение полностью отказаться от правила было отвергнуто.
Голосование за внесение изменений пройдет 16 апреля на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований.
Согласно действующим правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше мячей на чужом поле.
Ранее сообщалось, что "Милан" пробился в 1/8 финала Лиги Европы благодаря правилу выездного гола.
Футбол,УЕФА,
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