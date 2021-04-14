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Сборная России сыграет с Польшей и Болгарией перед стартом Евро-2020

Просто Про Спорт
1 час назад
В среду, 14 апреля, пресс-служба сборной России назвала соперников по товарищеским матчам, которые пройдут в июне.
Сборная России сыграет с Польшей и Болгарией
Фото: ТАССТАСС
Так, 1-го числа команда Станислава Черчесова встретится с коллективом из Польши. Встреча пройдет в городе Вроцлав, а стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск.
Через четыре дня россиянам предстоит домашний поединок со сборной Болгарии. Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 18:00 по местному времени.
Добавим, что 12 июня национальная команда начнет выступление на Евро-2020. В первом матче группового этапа отечественные футболисты встретятся с коллективом из Бельгии.
Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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