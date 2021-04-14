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УЕФА дисквалифицировал футболиста на десять матчей за расизм

Газета.Ruиещё 7
1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал защитника пражской "Славии" Ондржея Куделу на десять матчей за проявление расизма, сообщается на официальном сайте организации.
УЕФА дисквалифицировал футболиста за расизм
Фото: © UEFA© UEFA
Футболист был обвинен в оскорблении на расовой почве после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс" (2:0).
По словам главного тренера команды из "Глазго" Стивена Джеррарда, финский футболист Глен Камара подвергся расистским оскорблениям.
В ответ представители "Славии" заявили, что в подтрибунном помещении игрок шотландского клуба напал на Куделу. Чешский защитник пропустит десять игр под эгидой УЕФА. Камара отстранен на три матча за нападение.
Ранее сообщалось, что защитник "Кадиса" Хуан Кала намерен подать в суд на игрока обороны "Валенсии" Муктара Дьякаби за обвинения в расизме. Инцидент между футболистами произошел в первом тайме матча 29-го тура чемпионата Испании. Дьякаби обвинил Калу в расистском оскорблении, после чего защитник "Валенсии" и его одноклубники покинули поле. Спустя 25 минут встреча возобновилась, однако Дьякаби в игру не вернулся.
Футбол,Глен Камара,УЕФА,
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