В среду, 14 апреля, Итальянская федерация футбола уведомила Союз европейских футбольных ассоциаций
, что правительство Италии подтвердило допуск зрителей на матчи Евро-2020, запланированные на стадионе «Олимпико» в Риме, сообщает официальный сайт УЕФА. Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтвердил Рим в качестве города-хозяина чемпионата Европы.
Ранее еще восемь городов подтвердили, что матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург. Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.