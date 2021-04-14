Ранее еще восемь городов подтвердили, что матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург. Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.