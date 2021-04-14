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Официально: матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

Sport24
1 час назад
В среду, 14 апреля, Итальянская федерация футбола уведомила Союз европейских футбольных ассоциаций, что правительство Италии подтвердило допуск зрителей на матчи Евро-2020, запланированные на стадионе «Олимпико» в Риме, сообщает официальный сайт УЕФА. Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтвердил Рим в качестве города-хозяина чемпионата Европы.
На стадионе «Олимпико» в Риме должны пройти четыре игры Евро-2020, включая матч открытия турнира Турция — Италия 11 июня.
Ранее еще восемь городов подтвердили, что матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург. Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.
Футбол,УЕФА,
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