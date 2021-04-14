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Ибрагимович столкнулся с угрозой отстранения от футбола

Lenta.ruиещё 9
14 апреля 2021
Нападающий сборной Швеции и «Милана» Златан Ибрагимович может быть отстранен от футбола сроком на три года за связи с букмекерами. Об этом сообщает Gambling Insider.
Ибрагимович столкнулся с угрозой отстранения от футбола
Фото: ReutersReuters
Компании Ибрагимовича принадлежат 10 процентов акций игорного бренда Bethard. Если Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) усмотрит в этом нарушение своих правил, шведу грозит получение многомиллионных штрафов, а также отстранение от спорта на три года. По правилам организаций, футболисты, выступающие на турнирах под ее эгидой, не могут иметь финансовых связей с букмекерами.
В марте 39-летний форвард возобновил выступления за сборную Швеции. В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 Ибрагимович отметился голевым пасом.
Ибрагимович забил 62 гола в составе сборной и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», а также «Пари Сен-Жермен».
Футбол,Манчестер Юнайтед,
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