Ибрагимович столкнулся с угрозой отстранения от футбола

Нападающий сборной Швеции и «Милана» Златан Ибрагимович может быть отстранен от футбола сроком на три года за связи с букмекерами. Об этом сообщает Gambling Insider.

Компании Ибрагимовича принадлежат 10 процентов акций игорного бренда Bethard. Если Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) усмотрит в этом нарушение своих правил, шведу грозит получение многомиллионных штрафов, а также отстранение от спорта на три года. По правилам организаций, футболисты, выступающие на турнирах под ее эгидой, не могут иметь финансовых связей с букмекерами.