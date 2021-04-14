Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на три года за участие в букмекерском бизнесе, сообщает Aftonbladet.

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По информации издания, форвард является владельцем доли акций одной из букмекерских компаний.

Согласно кодексу этики Международной федерации футбола (ФИФА) и дисциплинарным правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) действующим футболистам запрещено владеть акциями букмекерских контор.

Если вина шведа будет доказана, он может быть отстранен от любой футбольной деятельности до трех лет. Также ему грозит штраф на сумму до одного миллиона шведских крон (около $99 тысяч).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в 17 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал две результативные передачи. В марте нападающий объявил о возвращении в сборную Швеции.