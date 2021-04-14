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СМИ: автобус "Реала" забросали камнями перед матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

ТАСС
2 часа назад
Автобус испанского футбольного клуба "Реал" был заброшен камнями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Об этом сообщает журналист радио COPE Мигель Анхель Диас в своем Twitter.
Автобус "Реала" забросали камнями перед матчем ЛЧ
Фото: ReutersReuters
Встреча состоится в среду в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче "Реал" в Мадриде обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.
Во вторник в полуфинал Лиги чемпионов вышли английский "Челси" и французский "Пари Сен-Жермен", которые по итогам двух встреч обыграли португальский "Порту" и германскую "Баварию" соответственно.
Футбол,Реал,
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