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СМИ: Мбаппе готов остаться в ПСЖ и продлить контракт с клубом

RT на русскомиещё 2
4 часа назад
Форвард Килиан Мбаппе готов продлить действующее соглашение с клубом и остаться в команде.
Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, 22-летний форвард передумал покидать команду и готов подписать новое соглашение с клубом.
Действующий контракт Мбаппе истекает летом 2022 года. Главным претендентом на нападающего считается мадридский «Реал».
В текущем сезоне француз провёл за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал десять результативных передач.
Футбол,Реал,
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