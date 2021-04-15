«Ростов» захотел купить футболиста «Челси»

По данным источника, клуб РПЛ хотел купить 22-летнего англичанина еще в зимнее трансферное окно за 3 миллиона фунтов, но получил от "аристократов" отказ.

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Теперь "Ростов" возобновил интерес к игроку, но южанам предстоит выдержать конкуренцию от ряда европейских команд. Среди претендентов на нападающего называют "Фулхэм", "Генк", "Болонью", "Сампдорию", "Монако" и "Серкль Брюгге", за который футболист выступает на правах аренды в текущем сезоне.