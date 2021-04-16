"Хуже тюрьмы": мать Аршавина призвала Казьмину к покаянию

Как сообщал «Рамблер», Татьяна Аршавина рассказала в эфире программы «Пусть говорят», что влиятельные знакомые Алисы еще во время их семейной жизни угрожали футболисту, а затем она шантажом заставила передать ей миллион евро. После этой истории Татьяна заявила сыну, что его супруга – аферистка. Аршавин долго не верил, но потом понял, что его обманули, и подал на развод.
По словам матери футболиста, ее бывшая невестка сама виновата в том, что с ней случилось.
«То, что с ней случилось, хуже тюрьмы. Красивая женщина, планы на жизнь, а тут все рухнуло. Что теперь из всего этого получится — непонятно. Тюрьма находится в ней самой. Чтобы выздороветь, ей нужно признаться во всем, что случилось», - заявила Татьяна Аршавина.
Она также отметила, что Алисе Казьминой стоило бы объясниться по поводу всего произошедшего.
«Пусть она покается, очистится. Она не выздоровеет, пока не покается», - уверена Татьяна Аршавина.
Алиса Казьмина борется с аутоимунным некрозом. По ее словам, болезнь разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года экс-супруга футболиста перенесла две операции. Казьмина рассказывала в Instagram, что была несколько дней в коме, пережила перитонит, а сейчас ее мучают гноящиеся пролежни на ногах.