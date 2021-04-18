УЕФА может отдать России несколько матчей Евро-2020

Петербург может получить право провести дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail ссылкой на источник.

Фото: UEFA UEFA

В понедельник, 19 апреля, УЕФА должен принять решение о судьбе матчей Евро-2020. Ранее их хотели провести в Бильбао, Дублине и Мюнхене. Однако власти этих городов не предоставили подтверждения, что зрителей пустят на трибуны.

Так, футбольная ассоциация Ирландии сообщила УЕФА, что их правительство не может гарантировать болельщикам участие в трех групповых играх и 1/8 финала в июне.

Теперь УЕФА должен найти альтернативные стадионы для групповых игр Польша - Словакия, Швеция - Словакия и Швеция - Польша, а также последних 16 матчей, в которых могут участвовать Англия или Шотландия, если они пройдут группу D.

Новый лондонский стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум надеется получить право на эти игры. Однако руководящий орган европейского футбола осознает, что Англия и Шотландия уже проводят 11 игр турнира. Отдавать им право на проведение еще нескольких матчей было бы несправедливо.

Вероятно, право на дополнительные матчи отдадут российскому Петербургу или другим европейским городам.

«В выходные прошли переговоры. Они были сосредоточены на том, чтобы Санкт-Петербург получил некоторые матчи. Также рассматривались другие места в континентальной Европе», - отмечает Daily Mail.

Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Первенство Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально Петербург должен принять три матча группового этапа (два с участием сборной России ). В северной столице также пройдет игра 1/4 финала.