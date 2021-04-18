УЕФА выступил с заявлением о недопустимости Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF), Итальянской федерацией футбола (FIGC) и Футбольной ассоциацией Англии (FA) выступил с заявлением по поводу возможного создания Суперлиги.

Фото: Reuters Reuters

«УЕФА, FA и Премьер-лига, RFEF и Ла Лига, а также FIGC и Серия А, узнали, что несколько английских, испанских и итальянских клубов, возможно, планируют объявить о создании закрытой, так называемой Суперлиги. Если это произойдёт, мы хотим повторить, что будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, который основан на личных интересах нескольких клубов. Мы рассмотрим все доступные нам на всех уровнях меры, как судебные, так и спортивные, чтобы предотвратить это. Футбол основан на открытых соревнованиях и спортивных заслугах, иначе и быть не может», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Отмечается, что клубам, которые будут выступать в Суперлиге, будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а игроки этих команд не смогут защищать цвета своих национальных сборных.

УЕФА также поблагодарил клубы, которые отказались вступить в Суперлигу.

До этого появилась информация, что каждый клуб при вступлении в Суперлигу получит до 350 млн. 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд, а за один сезон коллективы проведут по 18-23 матча в рамках Суперлиги.