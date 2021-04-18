"Спартак" разгромно проиграл "Уфе"

В турнирной таблице "Спартак" занимает третье место, набрав 47 очков и на два очка отставая от идущего вторым московского "Локомотива"
. Второе место даст право сыграть в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский "Зенит"
, имеющий в активе 55 очков. "Уфа" набрала 20 очков и поднялась из зоны прямого вылета на 14-е место, которое позволит сыграть в переходных матчах с третьей командой Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).