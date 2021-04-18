"Спартак" разгромно проиграл "Уфе"

На 80-й минуте с поля был удален защитник "Спартака" Самюэль Жиго. "Спартак" потерпел второе поражение подряд после серии из четырех побед. "Уфа", проводившая второй матч под руководством Алексея Стукалова, одержала вторую победу кряду.