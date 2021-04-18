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"Спартак" разгромно проиграл "Уфе" в чемпионате России в день своего 99-летия

ТАССиещё 3
2 часа назад
Московский "Спартак" проиграл "Уфе" со счетом 0:3 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу.
"Спартак" разгромно проиграл "Уфе"
Фото: ТАССТАСС
Забитыми мячами отметились Владислав Камилов (45-я и 87-я минуты) и Филип Мрзляк (48). В случае с третьим забитым мячом Камилов не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании.
На 80-й минуте с поля был удален защитник "Спартака" Самюэль Жиго. "Спартак" потерпел второе поражение подряд после серии из четырех побед. "Уфа", проводившая второй матч под руководством Алексея Стукалова, одержала вторую победу кряду.
"Спартак" в воскресенье празднует 99-летие. В честь этого события символический первый удар по мячу перед матчем с "Уфой" нанесла дочь одного из основателей клуба Николая Старостина Елена Старостина.
В турнирной таблице "Спартак" занимает третье место, набрав 47 очков и на два очка отставая от идущего вторым московского "Локомотива". Второе место даст право сыграть в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский "Зенит", имеющий в активе 55 очков. "Уфа" набрала 20 очков и поднялась из зоны прямого вылета на 14-е место, которое позволит сыграть в переходных матчах с третьей командой Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).
В следующем туре "Спартак" примет московский ЦСКА, "Уфа" также дома встретится с "Сочи". Оба матча пройдут 25 апреля.
Футбол,Филип Мрзляк,Владислав Камилов,Николай Старостин,Елена Старостина,Локомотив,ЦСКА,Зенит,Спартак,
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