«Испоганили праздник болельщикам»: «Спартак» проиграл «Уфе»

Московский «Спартак» в день своего 99-летия на домашней «Открытие Арене» потерпел крупное поражение от «Уфы» (0:3). Красно-белые потеряли второе место в турнирной таблице и лишились ключевого защитника Самюэля Жиго в преддверии дерби против ЦСКА

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"Спартак" - "Уфа" - 0:3

День рождения - грустный праздник. Эту поговорку московский "Спартак" проиллюстрировал для своих болельщиков, собравшихся на "Открытие Арене" и у экранов, в матче против "Уфы" в РПЛ.

Георгий Джикия. Всю неделю футбольная общественность бурлила после дерби предыдущего тура против "Локомотива" (0:2). За всеми разговорами о реальных или мифических руках "железнодорожников" и подсчетом количества заходов в судейскую представителями команд в тени остался тот факт, что у красно-белых дисквалификацию схлопотал не только удаленный Айртон, но перебравшие карточек Александр Соболев

В итоге с "Уфой" последнего очень не хватало в обороне, без Соболева атака команды Доменико Тедеско выглядела куда слабее обычного, а Айртон был нужен на обеих сторонах поля. И все же три безответных мяча, влетевших в ворота Александра Максименко на радость начинавшего сезон в Москве, но уволенному и вернувшемуся назад в Уфу Шамилю Газизову , выглядят перебором.

Но это если смотреть со стороны еще недавно ведших борьбу за чемпионский титул москвичей, а вот сражающиеся за выживание уфимцы свой успех заслужили полностью.

"Не скажу, что мы легко обыграли "Спартак", все-таки в этой команде квалифицированные футболисты. Мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны соперника, - заявил после матча главный тренер гостей Алексей Стукалов. - Был недельный цикл, разбирали, показывали, как будем выходить в атаку. Обращали внимание на зоны "Спартака" в обороне. Добились того, чего хотели. Хорошая была игра. Мне кажется, мы могли забить еще больше. Мы больше хотели сегодня, команда была настроена".

"Нам были нужны три очка, "Уфа" находится в не очень хорошей позиции, нам надо сохранить место в Премьер-лиге. Я поблагодарил ребят, спасибо Алексею Стукалову. Думаю, мы показали, что мы команда и что можем биться с ведущими командами России, - вторил ему Шамиль Газизов. – Я подошел с теми же чувствами, как и все подходят к игре со "Спартаком". Этого все всегда ждут, "Спартак" – большой раздражитель, сегодня мы огорчили болельщиков "Спартака", но сделали приятно нашим болельщикам. Заслуженно забрали три очка".

Доменико Тедеско не стал на послематчевой пресс-конференции говорить, что все хорошо, и чуть ли не впервые за время работы в России раскритиковал своих подопечных.

"Логично предположить, что против таких соперников надо думать, что будет после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с того момента, как я пришел в "Спартак". Мы теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам, - начал немецкий тренер.

- Сложно было еще и потому, что ряд игроков получил желтые карточки в начале игры. Но сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было концентрации, голода победы.

Сказались ли матчи "Зенита" и "Локомотива"? Все возможно, будь то сон, пища, судьи, - сегодняшней игры это не касается - проблемы в семье. "Локо" девять матчей подряд одерживает победы, мы просто сегодня плохо играли. "Спартак" пропускает десять матчей подряд? Обычно у нас хорошая оборона, высоко прессингуем, но сегодня было много потерь мяча, подбор был за соперником, в этом наша проблема. Можно пропустить 30 в тридцати, но выглядеть достойно, надо смотреть на ход матча".

Кроме того, сразу по окончании встречи Тедеско извинился перед болельщиками красно-белых, сказав им: "Мы играли как дети".

Посыпал голову пеплом и впервые за долгое время попавший в стартовый состав аргентинец Эсекьель Понсе.

"На самом деле, очень расстроен результатом, даже не представлял, что может закончиться все таким образом. Очень усердно готовились к этой игре, но в итоге все пошло не так, и мы не справились, - сказал форвард. - Прежде всего, должен признаться, что "Уфа" сегодня играла ничуть не хуже, чем первые пять команд нашего чемпионата. И дело было именно в терпении, как я уже и сказал, в финальной стадии атаки. Мяч теряется, соперник бежит в контратаку. Таким образом мы сегодня пропустили три гола".

Но главным итогом стал все-таки даже не результат встречи и не то, как он повлиял на турнирную таблицу, а то, что это произошло в день 99-летия общества "Спартак".

"Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с "Уфой" в день рождения клуба, - сказал владелец клуба Леонид Федун. - Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби".

"Спартак" испоганил праздник миллионам. В день рождения клуба команда дома безвольно проиграла "Уфе" — 0:3. Красно-белые лишились второго места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, и занимают третью строчку в РПЛ. А впереди нас ждет дерби без удаленного Жиго", - отметило в своем заявлении главное объединение болельщиков красно-белых "Фратрия".