"Спартак" пошутил на тему создания европейской Суперлиги

Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда будем рады видеть вас в числе наших поклонников. С уважением, футбольный клуб "Спартак-Москва", - говорится в опубликованном посте, набравшем уже более 35 тысяч лайков.
В числе клубов, которые выступили с заявлением, называются "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус". При этом сообщается, что воздержаться от участия в состязании могут два гранда Германии и Франции — "Бавария" и "ПСЖ". Ранее сообщалось, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назначен председателем европейской Суперлиги.