Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

"Спартак" остроумно пошутил на тему создания европейской Суперлиги

Газета.Ru
2 часа назад
Московский "Спартак" остроумно пошутил в Twitter на тему создания европейской Суперлиги.
"Спартак" пошутил на тему создания европейской Суперлиги
Фото: газета.ругазета.ру
"Уважаемые фанаты "Милана", "Арсенала", "Атлетико", "Челси", "Барселоны", "Интернационале", "Ювентуса", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Тоттенхэма"!
Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда будем рады видеть вас в числе наших поклонников. С уважением, футбольный клуб "Спартак-Москва", - говорится в опубликованном посте, набравшем уже более 35 тысяч лайков.
В числе клубов, которые выступили с заявлением, называются "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус". При этом сообщается, что воздержаться от участия в состязании могут два гранда Германии и Франции — "Бавария" и "ПСЖ". Ранее сообщалось, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назначен председателем европейской Суперлиги.
Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители