УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.