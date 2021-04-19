В России выступили против создания футбольной Суперлиги

Он высказал мнение, что создание Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество и разрушает существующую систему еврокубков. По его словам, РПЛ выступает за аккуратный эволюционный подход в данном вопросе.