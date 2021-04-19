В России выступили против создания футбольной Суперлиги

Ранее, как сообщал «Рамблер», клубы «Реал», «Челси», «Интер», «Милан», «Арсенал», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили о создании Суперлиги.
УЕФА, руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран осудили это и объявили об исключении этих клубов из состава участников национальных турниров и соревнований под эгидой УЕФА.
«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг», — сообщил Прядкин.
Он высказал мнение, что создание Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество и разрушает существующую систему еврокубков. По его словам, РПЛ выступает за аккуратный эволюционный подход в данном вопросе.
Ранее руководство Суперлиги выразило готовность в будущем обсудить с УЕФА и ФИФА возможное сотрудничество с целью обеспечения наилучших перспектив для нового турнира и футбола в целом.