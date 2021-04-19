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Источник: Моуринью уволен из «Тоттенхэма»

RT на русскомиещё 12
2 часа назад
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отправлен в отставку.
«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.
После 32 туров Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» набрал 50 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года. Он также работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ.
Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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