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"Решили наплевать на всех": Губерниев осудил футбольную Суперлигу

Алиса Селезнёва
23 минуты назад
По мнению российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, о создании футбольной Суперлиги объявили «богатые буратины», но футбол должен развиваться не только в пределах 12 команд. Об этом он заявил Sport24.
"Решили наплевать на всех": Губерниев осудил футбольную Суперлигу
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», ранее клубы «Реал», «Челси», «Интер», «Милан», «Арсенал», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили о создании Суперлиги. В свою очередь УЕФА и руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран осудили это решение. С осуждением создания Суперлиги выступила и
Российская премьер-лига.
Губерниев отметил, что выступает против футбольных революций и не понимает, по какому принципу отбирались клубы для Суперлиги.
«Если есть «Ювентус», «Милан» и «Интер», почему нет «Ромы»? Зовут «Баварию», а «Боруссия» не заслужила? А «Аякс», академия которого питает всю Европу, рылом не вышел? Считаю, что это наплевательская история по отношению ко всем. И я даже не про Россию говорю, а в целом: богатые буратины решили наплевать на всех и играть друг с другом», - заявил спортивный комментатор.
Он выразил надежду, что у клубов «ничего не получится».
«Нужно, чтобы футбол развивался не только в пределах 12 команд. Поэтому, надеюсь, что эта революция будет подавлена», - заявил Дмитрий Губерниев.
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