"Решили наплевать на всех": Губерниев осудил футбольную Суперлигу

«Если есть «Ювентус», «Милан» и «Интер», почему нет «Ромы»? Зовут «Баварию», а «Боруссия» не заслужила? А «Аякс», академия которого питает всю Европу, рылом не вышел? Считаю, что это наплевательская история по отношению ко всем. И я даже не про Россию говорю, а в целом: богатые буратины решили наплевать на всех и играть друг с другом», - заявил спортивный комментатор.
«Нужно, чтобы футбол развивался не только в пределах 12 команд. Поэтому, надеюсь, что эта революция будет подавлена», - заявил Дмитрий Губерниев.