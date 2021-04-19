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Без Месси и Роналду: ЧМ могут лишить лучших игроков

Елена Прошина
1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустит игроков клубов - участников Суперлиги к матчам за национальные сборные на чемпионатах Европы и мира. Об этом в эфире телеканала Sky Sport Italia сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.
"Игроки, которые будут участвовать в Суперлиге, не будут играть на чемпионатах мира и Европы, - сказал Чеферин. - Они не смогут представлять сборные. УЕФА и мир футбола объединились против этого ужасного предложения, которое было выдвинуто несколькими европейскими клубами, которые следуют только идее жадности. Мир футбола объединился, правительства объединились, все объединились против этого бессмысленного проекта".
"УЕФА распределяет 90% доходов, реинвестируя их в футбол. УЕФА - это не только вопрос денег, Суперлига - да. Основной принцип не может измениться, солидарность - это нечто вечное. Но для некоторых людей солидарности не существует, единственное, что существует, - это деньги в их карманах", - добавил президент УЕФА.
Таким образом, крупные турниры национальных сборных рискуют пропустить главные звёзды мирового футбола - играющий за "Барселону" аргентинец Лионель Мессии и португалец Криштиану Роналду, который выступает за "Ювентус".

12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги

О создании футбольной Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов. Об этом 19 апреля сообщает Agence France Press со ссылкой на пресс-релиз организации.
«Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира — Суперлиги», — говорится в сообщении.
Своё участие в этом турнире подтвердили шесть английских клубов — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер» и испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико».
Отмечается, что перед началом первого сезона к числу основателей турнира присоединятся ещё три клуба. Матчи будут проводиться посреди недели.

Стал известен формат проведения европейской Суперлиги

По информации пресс-службы турнира, в состязании примут участие 20 клубов — 15 клубов-основателей турнира и пять команд, которые получат путевки по результатам предыдущего сезона.
Сезон начнется в августе. Клубы будут разделены на две группы по десять команд, после чего начнется групповой этап, в котором участники проведут 18 встреч. Все поединки будут проходить в середине недели, что позволит сохранить традиционный календарь национальных первенств.
В четвертьфинал попадут по три лучшие команды из каждой группы. Еще два места в плей-офф будут разыграны между обладателями четвертых и пятых мест.
Четвертьфиналы и полуфиналы будут сыграны в двухматчевом формате; финальная игра пройдет на нейтральном поле.

РФС выступил против создания Суперлиги

Российский футбольный союз не поддерживает создание Суперлиги ведущими клубами континента.
По мнению президента РФС Александра Дюкова, решение топ-12 клубов о создании Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола.
"РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Cуперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного сообщества, но и всего европейского общества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии", - заявил Дюков.

Несколько клубов отказались от участия в новом турнире

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что португальский клуб отказался от приглашения в Суперлигу. Помимо «Порту», от участия в турнире отказались «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
«Неформальные контакты были, но мы не уделяли им особого внимания по двум причинам. Во-первых, в Европейском Союзе не разрешен закрытый турнир по принципу НБА. Плюс, федерация футбола Португалии против, а она является частью УЕФА. Мы не можем участвовать в чем-то, что не соответствует правилам ЕС и УЕФА. Сомневаюсь, что эта идея окажется жизнеспособной. УЕФА точно это так не оставит. Нужно понимать, что официальными являются соревнования именно под эгидой УЕФА. Нам не хочется в Суперлигу, нас устраивает Лига чемпионов. Надеюсь, в ней мы и будем играть в будущем», — цитирует да Кошту Sky Sports.

В «Реале» объяснили решение присоединиться к Суперлиге

«Реал» выступил с заявлением, в котором объяснил решение участвовать в европейской Суперлиге.
«Пандемия коронавируса показала, что для повышения ценности и поддержки футбольной пирамиды в целом необходимы стратегические изменения и коммерческий подход. В последние месяцы проводились интенсивные консультации с руководящими органами по поводу будущего формата европейских турниров. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые руководящими органами, не позволяют урегулировать фундаментальные проблемы, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных ресурсов для всего футбольного мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Реала».

Названы новые возможные участники футбольной Суперлиги

Названы новые возможные участники футбольной Суперлиги, о создании которой было объявлено на сайте мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.
По словам репортера, в ближайшие несколько дней состав Суперлиги может расшириться. К проекту могут присоединиться еще три европейских клуба: мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг», а также португальский «Порту».

Создание Суперлиги раскритиковал премьер-министр Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал планы по созданию европейской Суперлиги.
Рамблер
«Планы по созданию европейской Суперлиги могут быть разрушающими для футбола, и мы поддерживаем футбольные власти в предпринимаемых ими мерах. Это ударит по сердцу национальных первенств и коснется фанатов по всей стране. Вовлеченные клубы должны ответить своим болельщикам и более широкой футбольной общественности, прежде чем решиться на дальнейшие шаги», — написал Джонсон в своём аккаунте в «Твиттере».

В профсоюзе футболистов и тренеров объяснили, почему топ-клубы создали Суперлигу

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков поделился мнением о создании европейскими топ-клубами Суперлиги.
«Произошло очень хорошее событие для всего футбола. УЕФА как организация существует по принципу одна страна — один голос. Руководство УЕФА всегда заботилось о том, чтобы клубы из условно бедных стран существовали и держались на плаву, тем самым обеспечивая на конгрессах УЕФА поддержку действующему руководству. Но надо понимать, что в больших чемпионатах крупные клубы, которые создали Суперлигу, получили существенные убытки, так как из-за пандемии у них образовались выпавшие доходы. Привлекать спонсоров стало сложнее. Поэтому такие клубы искали выход для увеличения собственного дохода. Эта идея обсуждалась давно, но пандемия только подтолкнула к её реализации.
За этим стоят серьёзные капиталы инвестиционных банков и инвестфондов США. Это большие и длинные деньги с точки зрения того, что они дешёвые. Нет сомнений, что проведена вся юридическая работа с точки зрения возможных рисков. УЕФА бравирует, конечно, что может запретить игрокам выступать в соревнованиях под своей эгидой: чемпионаты Европы, Лига чемпионов. Но надо понимать, что с 2018 года существует решение Еврокомиссии по делу между союзом конькобежцев и несколькими конькобежцами, в соответствии с которым любые санкции за участие в соревнованиях, проводимых не под эгидой международной федерации спорта того или иного вида, признаются неправомерными.
Поэтому вероятность существования такой Суперлиги очень высока. Даже при попытках запретить играть на чемпионатах Европы и мира игроки, размышляя об этом, скорее выберут постоянный доход, постоянные игры между грандами. Они предпочтут выступать за свои клубы и примут временное решение не играть за сборные своих стран. Склонен думать, что лига будет развиваться и станет очень успешной. К ней будут желать присоединиться и другие клубы, ведь количество мест в ней будет ограничено. Ажиотаж за право попасть туда всё равно возникнет. Это облегчит работу организаторам лиги и укрепит их позиции», — сказал Грамматиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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