«Зенит» интересуется игроком «Барселоны» Юмтити

Интересно и то, что к переходу в «Зенит» Юмтити может подтолкнуть создание европейской Суперлиги. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) твердо намерены запретить футболистам, представляющие клубы нового турнира, выступать за национальные сборные. Если ФИФА и УЕФА пойдут до конца, то за бортом сборной Франции могут остаться защитники Клеман Лангле («Барселона»), Курт Зума
(«Челси») и Ферлан Менди (»Реал
Мадрид»). К этому списку еще могут добавиться футболисты мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар
и Люка Эрнандес, если, конечно, немецкий клуб соблазниться на предложение боссов Суперлиги. Сейчас Юмтити не попадает в состав «трехцветных», но исключение этих футболистов наверняка откроет ему путь в команду Дидье Дешама уже в ближайшем июне, когда будет проходить перенесенный с прошлого года чемпионат Европы.