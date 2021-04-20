Сарри может заменить Моуринью в «Тоттенхэме»

Руководство лондонского «Тоттенхэма» начало переговоры с итальянским тренером Маурицио Сарри о возможном сотрудничестве. Об этом информирует издание Football-Italia.

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Согласно данным источника, английский клуб предложит Сарри возглавить команду со следующего сезона. В настоящий момент Маурицио находится в статусе безработного. Его последним клубом был туринский «Ювентус».

Напомним, что в понедельник, 19-го апреля, «Тоттенхэм» объявил об отставке португальца Жозе Моуринью.