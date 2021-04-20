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«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера клуба

Спорт-Экспресс
1 час назад
«Тоттенхэм» 20 апреля на официальном сайте сообщил о назначении Райана Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера клуба.
«Тоттенхэм» назначил Мэйсона и.о. главного тренера
Фото: ReutersReuters
Помощниками 29-летнего специалиста станут Крис Пауэлл и Найджел Гиббс, Мишель Форм будет исполнять функции тренера вратарей, а Ледли Кинг продолжит работу тренером первой команды в качестве ассистента.
Мэйсон — воспитанник «Тоттенхэма», который завершил карьеру в 26 лет по рекомендации врачей. В игре 2017-го года, выступая за «Халл», Мэйсон получил травму черепа во встрече с «Челси».
19 апреля лондонцы объявили об отставке Жозе Моуринью. Португальский специалист работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019 года. Команда закончила прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попала в Лигу Европы.
В текущем сезоне «шпоры» занимают седьмое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата Англии. У клуба одна победа за шесть последних игр.
Футбол,Найджел Гиббс,Крис Пауэлл,Райан Мэйсон,Ледли Кинг,
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