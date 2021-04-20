«Тоттенхэм» назначил Мэйсона и.о. главного тренера

«Тоттенхэм» 20 апреля на официальном сайте сообщил о назначении Райана Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера клуба.

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Мэйсон — воспитанник «Тоттенхэма», который завершил карьеру в 26 лет по рекомендации врачей. В игре 2017-го года, выступая за «Халл», Мэйсон получил травму черепа во встрече с «Челси».

19 апреля лондонцы объявили об отставке Жозе Моуринью. Португальский специалист работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019 года. Команда закончила прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попала в Лигу Европы.