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Президент РФС Дюков избран в исполком УЕФА

Газета.Ru
51 минуту назад
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе конгресса организации в швейцарском Монтре. На восемь мест в исполкоме претендовали девять кандидатов.
Президент РФС Дюков избран в исполком УЕФА
Фото: ТАССТАСС
В исполком УЕФА входят президент организации, 16 других членов, избранных конгрессом, включая как минимум одну женщину, а также двух членов, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг, одобренных конгрессом УЕФА.
До этого от России в исполком был только генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, но как член совета Международной федерации футбола (ФИФА). Эта должность не дает права голоса в исполкоме. Кроме того, Сорокин в январе объявил, что покинет оба поста в сентябре 2021 года.
Дюков был избран главой РФС 22 февраля 2019 года. В феврале 2021 года он был переизбран на новый срок. До этого он занимал должность председателя совета директоров петербургского «Зенита».
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