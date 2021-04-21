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Милонов: «Большие зарплаты в футболе развращают спортсменов. Некоторые ничего не делают, гоняют балду»

Sport24иещё 1
3 часа назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал просочившиеся в интернет данные о зарплатах в клубе.
"Гоняют балду": Милонов раскритиковал футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Главный тренер Доменико Тедеско без учета бонусов получает 275 млн рублей за сезон. Самым высокооплачиваемым игроком красно-белых является Роман Зобнин (3,5 млн евро).
«Такие большие зарплаты в футболе развращают спортсменов. Некоторые из них сидят и ничего не делают, гоняют балду вместо того, чтобы выкладываться и представлять команду на поле. Его же не выпускают на поле не потому, что берегут сильно. Его не выпускают потому что он, видимо, такой неэффективный. Был бы эффективным — он бы играл.
Таких людей надо побыстрее убирать из «Спартака». Держать таких футболистов на таких огромных зарплатах нельзя! Огромные зарплаты футболистов ничем не оправданы! Я считаю, что если ты сидишь на скамейке и ничего не делаешь, то ты должен отказаться от части своей зарплаты, потому что ты ее не заслужил.
Тедеско получает в «Спартаке» 3,5 млн евро в год? Зарплаты на тренеров тоже должны быть сокращены! Они не стоят этих денег! Эти люди — не герои, они стараются обеспечить победу клубу, но лучше бы такие деньги выплачивались при достижении определенного результата. Просто получается, что Тедеско ничего не сделал. Его скоро выгонят, но зарплату он свою все равно получил», — цитирует Милонова Me
Футбол,Доменико Тедеско,Роман Зобнин,Виталий Милонов,Спартак,Госдума,
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