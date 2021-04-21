"Гоняют балду": Милонов раскритиковал футболистов

«Такие большие зарплаты в футболе развращают спортсменов. Некоторые из них сидят и ничего не делают, гоняют балду вместо того, чтобы выкладываться и представлять команду на поле. Его же не выпускают на поле не потому, что берегут сильно. Его не выпускают потому что он, видимо, такой неэффективный. Был бы эффективным — он бы играл.
Таких людей надо побыстрее убирать из «Спартака». Держать таких футболистов на таких огромных зарплатах нельзя! Огромные зарплаты футболистов ничем не оправданы! Я считаю, что если ты сидишь на скамейке и ничего не делаешь, то ты должен отказаться от части своей зарплаты, потому что ты ее не заслужил.
Тедеско получает в «Спартаке» 3,5 млн евро в год? Зарплаты на тренеров тоже должны быть сокращены! Они не стоят этих денег! Эти люди — не герои, они стараются обеспечить победу клубу, но лучше бы такие деньги выплачивались при достижении определенного результата. Просто получается, что Тедеско ничего не сделал. Его скоро выгонят, но зарплату он свою все равно получил», — цитирует Милонова Me