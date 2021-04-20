Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

«Роман, поступи правильно». Фанаты «Челси» обратились к Абрамовичу, осудив создание Суперлиги

Sport24
3 часа назад
Болельщики «Челси» перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона» собрались вокруг домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж», чтобы выразить протест по поводу вступления их клуба в Суперлигу Европы.
Фанаты пришли с плакатами «Роман, поступи правильно», обращаясь к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу, и «футбол R.I.P. 1863-2021». К ним примкнул один поклонник «Манчестер Сити», который держал в руках плакат «Отменить Суперлигу».
Помимо «Челси», клубами-учредителями нового турнира стали «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Ливерпуль», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».
Футбол,Видео,Роман Абрамович,Манчестер Юнайтед,Реал,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители