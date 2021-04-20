Болельщики «Челси» перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона» собрались вокруг домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж», чтобы выразить протест по поводу вступления их клуба в Суперлигу Европы.
Фанаты пришли с плакатами «Роман, поступи правильно», обращаясь к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу, и «футбол R.I.P. 1863-2021». К ним примкнул один поклонник «Манчестер Сити», который держал в руках плакат «Отменить Суперлигу».
Помимо «Челси», клубами-учредителями нового турнира стали «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Ливерпуль», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».