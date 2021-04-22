Фанаты "Баварии" потребовали сохранить Флика

Текст петиции требует оставить в клубе Флика и избавиться от Салихамиджича. На текущий момент петиция собрала свыше 60 тысяч подписей. Однако руководство «Баварии» не обращает на нее внимания и в споре между Фликом и Салихамиджичем находится на стороне второго.