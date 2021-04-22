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Фанаты «Баварии» создали петицию с просьбой оставить Флика и уволить Салихамиджича. Боссы клуба на стороне второго

Sport24иещё 4
1 час назад
Болельщики «Баварии», недовольные ожидающимся уходом главного тренера Ханс-Дитер Флика по окончании сезона, открыли петицию в поддержку специалиста.
Фанаты "Баварии" потребовали сохранить Флика
Фото: Getty ImagesGetty Images
По информации СМИ, причина нежелания Флика продолжать работу в клубе, является его конфликт со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
Текст петиции требует оставить в клубе Флика и избавиться от Салихамиджича. На текущий момент петиция собрала свыше 60 тысяч подписей. Однако руководство «Баварии» не обращает на нее внимания и в споре между Фликом и Салихамиджичем находится на стороне второго.
Сам Флик на прошлой неделе сообщил, что хочет уйти из мюнхенского клуба по окончании сезона.
Футбол,
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