"Милан" объявил об отказе от участия в Суперлиге

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед"
, "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал"
, "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) Александер Чеферин
заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров. 20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. 21 апреля мадридский "Атлетико" и миланский "Интер" также объявили о выходе из турнира.