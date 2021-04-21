Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

"Милан" объявил об отказе от участия в Суперлиге

Газета.Ruиещё 5
47 минут назад
"Милан" на официальном сайте объявил о выходе из Суперлиги. В клубе заявили, что участие в проекте являлось намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру и в интересах клуба.
"Милан" объявил об отказе от участия в Суперлиге
Фото: ReutersReuters
"Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий. Тем не менее, голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и "Милан" должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.
В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров. 20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. 21 апреля мадридский "Атлетико" и миланский "Интер" также объявили о выходе из турнира.
Ранее президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что Суперлига могла бы принести пользу футбольной системе.
Футбол,Андреа Аньелли,Александер Чеферин,Манчестер Юнайтед,Реал,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители