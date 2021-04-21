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УЕФА может применить санкции к основателям Суперлиги

Газета.Ru
33 минуты назад
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают возможность применения санкций к клубам, которые были в числе основателей Суперлиги.
УЕФА может применить санкции к основателям Суперлиги
Фото: ReutersReuters
«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — приводит слова одного из вице-президентов УЕФА журналист Мохамед Бухафсив в Twitter.
В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.
20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.
Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,УЕФА,
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