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«Тоттенхэм» вырвал победу над «Саутгемптоном» благодаря пенальти на 90-й минуте

RT на русскомиещё 4
1 час назад
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Саутгемптоном» в перенесённом матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Саутгемптона»
Фото: ReutersReuters
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Саутгемптон» забил первым. На 30-й минуте отличился Дэнни Ингз.
«Тоттенхэм» восстановил паритет благодаря голу Гарета Бейла на 60-й минуте. Победу «Хотспур» принёс гол Сон Хын Мина, реализовавшего пенальти на 90-й минуте.
«Тоттенхэм» набрал 53 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 36 очками — 14-й.
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