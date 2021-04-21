«Тоттенхэм» вырвал победу у «Саутгемптона»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Саутгемптоном» в перенесённом матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Тоттенхэм» восстановил паритет благодаря голу Гарета Бейла на 60-й минуте. Победу «Хотспур» принёс гол Сон Хын Мина, реализовавшего пенальти на 90-й минуте.

«Тоттенхэм» набрал 53 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 36 очками — 14-й.