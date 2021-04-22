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«Ювентус» планирует продлить контракт с Куадрадо до 2023 года

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад
Форвард «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
«Ювентус» хочет продлить контракт с Куадрадо
Фото: ReutersReuters
По информации источника, руководство «старой сеньоры» хочет предложить 32-летнему колумбийцу новое соглашение до 2023 года. Нынешний контракт истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Куадрадо провёл 33 матча, в которых отметился 15 голевыми передачами.
Кроме «Ювентуса» в своей карьере Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте». В составе национальной сборной Колумбии играет с 2010 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 18 млн.
После 32 туров в Серии А «Ювентус» с 65 очками занимает третье место и отстаёт от лидера чемпионата – «Интера» – на 11 очков.
Футбол,Хуан Куадрадо,
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